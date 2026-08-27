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Clima en ciudad de Formosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 28 de agosto, la temperatura rondará entre 22 y 30; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 28 de agosto
El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 28 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Formosa, indica que hoy 28 de agosto el cielo estará None algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 24 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Formosa se presentaría sin lluvias, y los vientos del ne correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 47 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:10 y se pone a las 18:38.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado y los vientos del sector no tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 30 grados.

A la noche, el clima rondará los 26 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
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