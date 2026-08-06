Clima en ciudad de Formosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de agosto de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Formosa, indica que hoy 6 de agosto el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Formosa se presentaría sin lluvias, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 84 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:28 y se pone a las 18:28.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector n tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 32 grados.

A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima: