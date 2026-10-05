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Clima en ciudad de Formosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 6 de octubre, la temperatura rondará entre 18 y 28; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 6 de octubre
El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 6 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Formosa, indica que hoy 6 de octubre el cielo estará None cubierto con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Formosa presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del e correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 82 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:28 y se pone a las 18:54.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con mayormente nublado con chaparrón de lluvia y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

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