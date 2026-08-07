Clima en ciudad de Formosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de agosto de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 8 de agosto, la temperatura rondará entre 13 y 23; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Formosa, indica que hoy 8 de agosto el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Formosa se presentaría sin lluvias, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 84 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:27 y se pone a las 18:29.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.
A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.
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