La Anmat prohibió la venta de un equipo potabilizador de agua por considerar que implica “riesgo para la salud”

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la venta de un equipo potabilizador de agua de la empresa Hidrolit por no contar con el registro sanitario correspondiente, lo que según el organismo puede revestir en un “riesgo para la salud” para los usuarios al no conocer con qué materiales se fabrica el producto.

Se trata del “Dispositivo de acondicionamiento de agua, Osmosis inversa, Hidrolit Romi 100”, que pertenece a la firma Agua Pureza Soluciones Hídricas S.R.L.

La medida se hizo oficial mediante la disposición 4932/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial con la firma del presidente del organismo, Luis Eduardo Fontana.

Según la Anmat, el producto no se encuentra registrado ante el propio ente, por lo que incumple con las normas establecidas por el Ministerio de Salud.

A su vez, se indicó que el producto tampoco cumplió con la disposición N° 8435/19 del organismo, que establece “que las empresas interesadas en comercializar dispositivos de acondicionamiento de agua de red domiciliaria destinados a mejorar algunas de las características químicas, físicas y/u organolépticas del agua de bebida para consumo humano deben solicitar su registro previo”.

“Cabe concluir que se trata de productos sin registro sanitario respecto de los cuales se desconoce el tipo de material de fabricación del que están hechos, características, funcionalidad y seguridad, por lo que revisten riesgo para la salud de los potenciales usuarios”, expresó el organismo.

Sede de la Anmat

En ese contexto, la Anmat, por sugerencia de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, prohibió el “uso, comercialización, distribución y publicidad en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica de todos los lotes” del producto.

A su vez, se inició un sumario contra la firma, que cuenta con domicilio jurídico en la Avenida 7 al 1228 de La Plata.

La Anmat notificó a la empresa sobre las vías administrativas y judiciales disponibles para impugnar la medida, por lo que podrá presentar un recurso de reconsideración dentro de los 20 días hábiles administrativos, un recurso de alzada en el plazo de 30 días hábiles administrativos o iniciar una acción judicial dentro de los 180 días hábiles judiciales, según lo previsto por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.

Se vendía a más de $500.000

El potabilizador de agua se vendía actualmente en la página oficial de Hidrolit a $605.000, con un descuento del 30% incorporado. También en la plataforma de Mercado Libre.

La promoción incluía el equipo, un filtro de polipropileno de 10 micras, un filtro de carbón activado en bloque, una bomba presurisadora, una canilla para mesada de metal cromado, un tanque hidroneumático de ocho litros y una membrana de ósmosis inversa, entre otros elementos.