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Clima en ciudad de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 22 de julio, la temperatura rondará entre 8 y 14; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Jujuy para el 22 de julio
El pronóstico del tiempo para ciudad de Jujuy para el 22 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Jujuy, indica que hoy 22 de julio el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Jujuy presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 74 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:02 y se pone a las 18:53.

Pronóstico del tiempo en Jujuy para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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