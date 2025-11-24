Clima en ciudad de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de noviembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 25 de noviembre, la temperatura rondará entre 15 y 29;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Jujuy, indica que hoy 25 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 26 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Jujuy se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 24 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:25 y se pone a las 19:51.
Pronóstico del tiempo en Jujuy para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
Martín Fierro Latino 2025: la intimidad de la ceremonia en Miami y todos los ganadores
- 2
La publicación de Verón contra la AFA, tras eliminar a Rosario Central: “A Estudiantes nadie lo llevará por delante”
- 3
Cáncer de piel: ya está disponible la vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo
- 4
El nuevo shopping que tendrá Mar del Plata sorprende a los turistas y ya tiene fecha de apertura