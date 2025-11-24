LA NACION

Clima en ciudad de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 25 de noviembre, la temperatura rondará entre 15 y 29;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Jujuy para el 25 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Jujuy para el 25 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Jujuy, indica que hoy 25 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 26 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Jujuy se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 24 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:25 y se pone a las 19:51.

Pronóstico del tiempo en Jujuy para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. La intimidad de la ceremonia, el ganador del oro y la crítica feroz de Yanina Latorre: "Papelón, "fondo de olla" y "paparruchada"
    1

    Martín Fierro Latino 2025: la intimidad de la ceremonia en Miami y todos los ganadores

  2. El llamativo posteo de Verón, con una indirecta a la AFA: "Fiel a la mística"
    2

    La publicación de Verón contra la AFA, tras eliminar a Rosario Central: “A Estudiantes nadie lo llevará por delante”

  3. Ya está disponible la vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo
    3

    Cáncer de piel: ya está disponible la vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo

  4. El nuevo shopping que tendrá Mar del Plata sorprende a los turistas y ya tiene fecha de apertura
    4

    El nuevo shopping que tendrá Mar del Plata sorprende a los turistas y ya tiene fecha de apertura

Cargando banners ...