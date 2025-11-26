LA NACION

Clima en ciudad de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 27 de noviembre, la temperatura rondará entre 18 y 35;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Jujuy para el 27 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Jujuy para el 27 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Jujuy, indica que hoy 27 de noviembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 26 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Jujuy se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 31 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:25 y se pone a las 19:53.

Pronóstico del tiempo en Jujuy para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 35 grados.

A la noche, el clima rondará los 29 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. Se hizo conocida en el primer Gran Hermano, fue vedette y después de siete años quiere volver al medio
    1

    Natalia Fava: se hizo conocida en el primer Gran Hermano, fue vedette y después de siete años quiere volver al medio

  2. Espinoza advirtió que si “antes de marzo” no mejora la asistencia social, habrá “problemas” con el “hambre”
    2

    Espinoza advirtió que si “antes de marzo” no mejora la asistencia social, habrá “problemas” por el aumento del “hambre”

  3. La revelación de Claudio Zuchovicki sobre el precio de las propiedades
    3

    La revelación de Claudio Zuchovicki sobre el precio de las propiedades

  4. Una venganza, el móvil detrás del homicidio de una psiquiatra en City Bell
    4

    Una venganza, el móvil detrás del homicidio de una psiquiatra en City Bell

Cargando banners ...