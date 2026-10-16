Clima en San Salvador de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Salvador de Jujuy, indica que hoy 16 de octubre el cielo estará cubierto con llovizna por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Salvador de Jujuy presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 94 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:46 y se pone a las 19:26.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado con lluvia débil y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del SO a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.