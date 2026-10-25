Clima en San Salvador de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Salvador de Jujuy, indica que hoy 26 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Salvador de Jujuy presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 53 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:39 y se pone a las 19:31.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará lluvias aisladas y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del SO a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día