Clima en San Salvador de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de septiembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Salvador de Jujuy, indica que hoy 30 de septiembre el cielo estará None cubierto con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Salvador de Jujuy presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del so correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 69 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:03 y se pone a las 19:19.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con nublado con tormenta débil y los vientos del sector ne tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.