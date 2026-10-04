Clima en San Salvador de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de octubre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 5 de octubre, la temperatura rondará entre 9 y 19; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Salvador de Jujuy, indica que hoy 5 de octubre el cielo estará None cubierto con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Salvador de Jujuy presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del so correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 48 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:58 y se pone a las 19:21.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None cubierto con lluvia débil y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del so a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.