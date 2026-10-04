Desalojaron un campamento de migrantes en Ceuta antes de la visita de los reyes de España

MADRID.- La policía española desalojó este domingo un gran campamento de migrantes instalado en una playa del enclave norteafricano de Ceuta, donde miles de personas permanecen desde la entrada masiva desde Marruecos a finales de julio, a poco más de una semana de la visita de los reyes de España, informó el gobierno.

Según indicó un portavoz del Ministerio del Interior español, la operación comenzó en la playa del Trampolín, donde unas 3000 personas llevaban cerca de dos meses viviendo en tiendas de campaña, barracas construidas con madera y lonas y otros refugios improvisados. Los migrantes recibían comida a diario de la Cruz Roja.

El acampe en la playa Trampolín en Ceuta Reduan - EFE

Unos 350 agentes de la Policía Nacional participaron del operativo, que contó además con apoyo militar, incluidos soldados, vehículos blindados y numerosos furgones policiales. Los migrantes fueron trasladados a un centro de atención de extranjeros para ser identificados y posteriormente alojados en un campamento temporal, donde se tramitarán sus expedientes o podrán ser devueltos a Marruecos.

La policía advirtió que el desalojo podría no completarse si se agotaban las plazas disponibles en el campamento temporal.

Más de 72.000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos hacia Ceuta a finales de julio. Aunque la mayoría regresó posteriormente, al menos 10.000 permanecen en el enclave español del norte de África, según las autoridades, lo que supone una fuerte presión sobre los recursos locales y ha incrementado la tensión en la ciudad.

Así fue el operativo de desalojo en Ceuta Fabian Suspensivo - ZUMA Press Wire DPA

Así fue el operativo de desalojo en Ceuta Fabian Suspensivo - ZUMA Press Wire DPA

Ceuta, donde viven algo más de 80.000 personas, sufrió una entrada masiva de migrantes durante los días 30 y 31 de julio. Más de un centenar de personas murieron, principalmente en el mar, según las autoridades de Madrid y Rabat.

La mayoría de quienes ingresaron regresó a Marruecos en las horas posteriores, pero varios miles permanecieron en la pequeña ciudad autónoma, muchos de ellos en las calles y en las playas. La situación provocó tensiones con los vecinos, quienes el sábado realizaron una manifestación para reclamar que los migrantes abandonaran el enclave.

La visita de los reyes

El desalojo se produce antes de la visita de los reyes Felipe VI y Letizia, prevista para el 13 de octubre. Será el primer viaje del monarca a Ceuta desde que asumió el trono en 2014 y la primera visita de ambos en los doce años de reinado de Felipe VI.

La visita se produce además en medio de la tensión de larga data con Marruecos, que reclama la soberanía sobre Ceuta y Melilla, los dos enclaves españoles en el norte de África.

La llegada masiva de migrantes a finales de julio volvió a poner a Ceuta en el centro de la crisis migratoria española y generó tensiones entre las autoridades locales y el gobierno central de Pedro Sánchez.

Con información de AFP y Reuters