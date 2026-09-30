Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en ciudad de La Rioja hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 1 de octubre, la temperatura rondará entre 15 y 25; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de La Rioja para el 1 de octubre
El pronóstico del tiempo para ciudad de La Rioja para el 1 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Rioja, indica que hoy 1 de octubre el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Rioja presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del so correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 46 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:07 y se pone a las 19:27.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

LA NACION
Más leídas
  1. Del impactante look de Dakota Johnson a la elegancia de Anya Taylor-Joy en la Semana de la Moda de París
    1

    En fotos: del impactante look de Dakota Johnson a la elegancia de Anya Taylor-Joy en la Semana de la Moda de París

  2. El calendario completo de Anses para octubre
    2

    Cuándo cobro Anses: el calendario completo de octubre 2026

  3. La advertencia sobre China que escucharon los empresarios en IDEA
    3

    “Hay líneas rojas”: la advertencia sobre China que escucharon los empresarios en IDEA

  4. Bullrich volvió a desmarcarse del Gobierno y advirtió que la oposición podría rechazar el mega DNU de Milei
    4

    Tras el fallo de la Corte sobre la ley de tierras, Bullrich se desmarcó del Gobierno y reconoció que la oposición podría rechazar el mega DNU de Milei