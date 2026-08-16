Clima en ciudad de La Rioja hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de agosto de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 17 de agosto, la temperatura rondará entre 8 y 15; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Rioja, indica que hoy 17 de agosto el cielo estará None algo nublado con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Rioja presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 42 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:59 y se pone a las 19:04.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.
A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.