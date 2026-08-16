Victor Glover, piloto del Artemis II: “La vida en Orión era íntima, éramos un solo organismo”

A meses del histórico regreso de la misión Artemis II, el astronauta Victor Glover compartió una perspectiva singular sobre la experiencia de habitar la cápsula Orión. Según declaraciones a la Agencia Espacial Europea (ESA), el piloto describió la convivencia en el espacio profundo como un vínculo de extrema cercanía, donde la supervivencia dependía de la cooperación absoluta de la tripulación. “Éramos un solo organismo. No solo porque estábamos muy cerca, sino porque, si queríamos comer, teníamos que trabajar juntos”, explicó Glover, quien enfatizó que actividades cotidianas como alimentarse o realizar sesiones de ejercicio se transformaron en experiencias compartidas. Para el astronauta, la vida en el interior de la nave fue, en sus palabras, “íntima”.

Artemis II reunió a Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen en una trayectoria de retorno libre alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra ANDREW HARNIK - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Este testimonio aporta una dimensión humana a los hitos técnicos alcanzados por la misión. Artemis II no solo logró sobrevolar el lado oculto de la Luna, sino que también estableció un récord de distancia al alejarse más de 400.000 kilómetros de la Tierra, lo que superó la marca del Apolo 13. El comandante de la misión, Reid Wiseman, reforzó la idea de que el proyecto buscaba trascender fronteras. “Queríamos salir e intentar hacer algo que uniera al mundo”, señaló Wiseman tras el amerizaje en el océano Pacífico.

La labor de la tripulación fue posible gracias al soporte tecnológico del Módulo de Servicio Europeo, elemento fundamental que mantuvo a los astronautas en condiciones óptimas durante el trayecto. En julio de 2026, los integrantes de Artemis II visitaron el centro técnico de la ESA en los Países Bajos para agradecer personalmente a los ingenieros que monitorearon la misión. Este gesto buscó reconocer a quienes trabajaron desde la Tierra, a menudo fuera del alcance de las cámaras, quienes garantizaron la seguridad de los navegantes. Durante el encuentro, los astronautas visitaron la sala de control Eagle y el Laboratorio de Interacción Humano-Robot, donde se desarrolla la tecnología para futuras expediciones a Marte.

Los integrantes de Artemis II visitaron el centro técnico de la ESA en los Países Bajos para agradecer personalmente Agencia Espacial Europea

El impacto de la misión no se limitó a la técnica, sino que Glover reflexionó sobre la visión global obtenida desde la cápsula: “Somos todos Homo sapiens, sin importar de dónde vengas ni cómo te veas”. Asimismo, recordó los momentos críticos, como la entrada en la atmósfera a casi 40.000 kilómetros por hora, donde describió la liberación de los paracaídas de frenado como una sensación similar a lanzarse de espaldas desde un rascacielos. Tras el exitoso retorno y los controles físicos realizados, la mirada de la agencia está puesta en Artemis III, que contará con la participación del astronauta europeo Luca Parmitano, lo que continúa el legado de una misión que, según sus protagonistas, demostró la capacidad humana de unir fuerzas para alcanzar lo desconocido.