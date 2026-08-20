Clima en ciudad de La Rioja hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de agosto de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Rioja, indica que hoy 21 de agosto el cielo estará None ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Rioja se presentaría sin lluvias, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 24 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:55 y se pone a las 19:06.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None ligeramente nublado y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.