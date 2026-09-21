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Clima en ciudad de La Rioja hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 22 de septiembre, la temperatura rondará entre 10 y 24; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de La Rioja para el 22 de septiembre
El pronóstico del tiempo para ciudad de La Rioja para el 22 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Rioja, indica que hoy 22 de septiembre el cielo estará None parcialmente nublado con bruma por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Rioja se presentaría sin lluvias, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 48 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:18 y se pone a las 19:23.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None algo nublado y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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