Clima en ciudad de La Rioja hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 3 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 21 y 31; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Rioja, indica que hoy 3 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 25 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Rioja presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del E correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 55 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:32 y se pone a las 19:49.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará chaparrones y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 31 grados.
A la noche, el clima rondará los 26 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.
Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor
Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:
- Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegerse del sol.
- Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
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