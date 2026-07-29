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Clima en ciudad de La Rioja hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 30 de julio, la temperatura rondará entre 11 y 22; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de La Rioja para el 30 de julio
El pronóstico del tiempo para ciudad de La Rioja para el 30 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Rioja, indica que hoy 30 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Rioja se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 79 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:14 y se pone a las 18:54.

Pronóstico del tiempo en La Rioja para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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