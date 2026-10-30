Clima en ciudad de La Rioja hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 31 de octubre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 31 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 18 y 30; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Rioja, indica que hoy 31 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Rioja presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:35 y se pone a las 19:47.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado con tormenta débil y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 30 grados.
A la noche, el clima rondará los 26 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.
Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor
Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:
- Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegerse del sol.
- Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
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