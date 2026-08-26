Los meteorólogos coincidieron: a qué hora llega la tormenta de Santa Rosa a Buenos Aires

Después de varios días marcados por las bajas temperaturas, el frío y períodos de muy poco sol, el pronóstico del tiempo anticipa un cambio importante para Buenos Aires. La tormenta de Santa Rosa llegará este jueves 27 de agosto, con lluvias que afectarán distintos momentos de la jornada.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el jueves comenzará con tormentas aisladas durante la madrugada. La inestabilidad continuará con el correr de las horas y por la tarde se esperan fuertes chaparrones. Hacia la noche, en cambio, las condiciones comenzarán a mejorar: ya no se esperan precipitaciones, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado.

En cuanto a las temperaturas, la mínima prevista para Buenos Aires será de aproximadamente 13 °C, mientras que la máxima alcanzará los 18 °C.

El jueves por la noche se intensificarán las lluvias locqhuynh

La llegada de las precipitaciones coincide con los últimos días de agosto, período relacionado con la denominada tormenta de Santa Rosa. Este fenómeno se produce a medida que se aproxima la primavera, ya que la atmósfera comienza a experimentar modificaciones en su circulación. La presencia de aire más cálido, combinada con una mayor humedad, puede generar condiciones favorables para el desarrollo de tormentas.

Por eso, hacia finales de agosto suelen registrarse episodios de inestabilidad en distintas zonas del país, aunque esto no significa que todos los años necesariamente se produzca una tormenta exactamente el 30 de agosto.

¿Qué recomienda el SMN ante las tormentas y fuertes lluvias?

Ante la posibilidad de tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda tomar algunas precauciones para reducir riesgos. Entre las principales medidas se encuentran permanecer dentro de construcciones cerradas y evitar las actividades al aire libre mientras duren los fenómenos.

También aconseja no circular por calles inundadas, mantenerse alejado de postes y cables eléctricos y evitar permanecer en zonas costeras o ribereñas. En caso de que exista riesgo de ingreso de agua a una vivienda, se recomienda cortar el suministro eléctrico siempre que sea posible hacerlo de manera segura. Además, es conveniente asegurar aquellos elementos que puedan ser desplazados por el viento.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional (Foto: Creada con IA)

Para situaciones de emergencia, el organismo aconseja tener preparada una mochila con linterna, documentos, teléfono y otros elementos indispensables, además de mantenerse informado mediante los canales oficiales.

¿A qué otras provincias afectará la tormenta de Santa Rosa 2026?

Las lluvias previstas para Buenos Aires durante el jueves 27 de agosto no serán el único episodio de inestabilidad asociado al período de la tormenta de Santa Rosa. Uno de los sectores a seguir será Santa Fe, donde para el jueves se esperan lluvias débiles y dispersas, especialmente durante las primeras horas del día.

El domingo 30 de agosto, justamente en la fecha tradicionalmente relacionada con Santa Rosa, el foco se trasladaría hacia Misiones y el nordeste de Corrientes. También existe probabilidad de lluvias y tormentas aisladas hacia el sur de Córdoba.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.