Luego de que un intenso temporal afectara a gran parte de de Córdoba, otras 11 provincias del país se encuentran bajo una alerta meteorológica por tormentas fuertes. Ante este fenómeno, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio una serie de recomendaciones para mantener segura a la población.

En las provincias de Buenos Aires, este de Chubut, Córdoba, Neuquén y Entre Ríos, norte de Jujuy, La Pampa, Mendoza, Río Negro, oeste de Salta y sur de Santa Fe rige una alerta amarilla por lluvias y tormentas aisladas, algunas de las cuales podrían llegar a ser “localmente fuertes”. Además, estarán acompañadas por ráfagas intensas, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos, con valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm.

Este tipo de fenómenos meteorológicos implican una “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, según informó el organismo nacional.

Es por esto que recomiendan no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Lluvia. Fabián Marelli

El clima en la ciudad de Buenos Aires

Según indicó el SMN, la ciudad de Buenos Aires tendrá este domingo un cielo mayormente nublado por la mañana y una temperatura que rondará los 22 grados. Además, habrá pocas probabilidades de lluvia (aproximadamente un 10%), con vientos del este que correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora y dejarán una humedad del 67%.

Este clima se mantendrá estable durante toda la jornada, con una térmica que se rozará los 23° por la noche.

Para el lunes, el clima en la ciudad y provincia de Buenos Aires seguirá estable, pero se anticiparon posibles lluvias llevaría la temperatura a una mínima de 19 grados y una máxima de 25, con aumento de la humedad. Para el martes no se pronostican lluvias, pero sí un cielo parcialmente nublado y una leve suba en la temperatura.

