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Clima en ciudad de Mendoza hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 15 de abril, la temperatura rondará entre 7 y 20; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 15 de abril
El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 15 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, indica que hoy 15 de abril el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 63 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:10 y se pone a las 19:19.

Pronóstico del tiempo en Mendoza para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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