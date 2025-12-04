Clima en ciudad de Mendoza hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de diciembre de 2025

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, indica que hoy 5 de diciembre el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 12 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:17 y se pone a las 20:53.

Pronóstico del tiempo en Mendoza para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..