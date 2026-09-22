Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Mendoza Observatorio hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 23 de septiembre, la temperatura rondará entre 15 y 25; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Mendoza Observatorio para el 23 de septiembre
El pronóstico del tiempo para Mendoza Observatorio para el 23 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza Observatorio, indica que hoy 23 de septiembre el cielo estará None parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza Observatorio se presentaría sin lluvias, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:31 y se pone a las 19:28.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado y los vientos del sector n tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los grados, mientras que los vientos serán del a una velocidad de kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

LA NACION
Más leídas
  1. La última sorpresa de Scaloni, el presagio de Demichelis pese a la furia de los hinchas de River
    1

    El extraño caso Simón: la última sorpresa de Scaloni, un 8 convertido en 4 que nació en el River de Demichelis

  2. La plaza que conserva los palacios más deslumbrantes del país y cuenta las historias de cinco aristócratas porteñas
    2

    La plaza que conserva los palacios más deslumbrantes del país y cuenta las historias de cinco aristócratas porteñas

  3. La marca de moda británica que apuesta por la Argentina e invierte hasta US$50 millones
    3

    Superdry abre su primer local en la Argentina: cuándo y dónde

  4. Cuál es la tasa de interés banco por banco este martes 22 de septiembre
    4

    Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este martes 22 de septiembre