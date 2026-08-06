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Clima en Mendoza Observatorio hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 6 de agosto, la temperatura rondará entre 6 y 16; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Mendoza Observatorio para el 6 de agosto
El pronóstico del tiempo para Mendoza Observatorio para el 6 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza Observatorio, indica que hoy 6 de agosto el cielo estará None cubierto con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza Observatorio presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 79 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 08:21 y se pone a las 19:01.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 6 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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