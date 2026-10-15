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Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 15 de octubre, la temperatura rondará entre 8 y 16; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

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El pronóstico del tiempo para San Rafael para el 15 de octubre
El pronóstico del tiempo para San Rafael para el 15 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 15 de octubre el cielo estará nublado con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 95 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:51 y se pone a las 19:47.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.

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