LA NACION

Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 21 de noviembre, la temperatura rondará entre 17 y 28;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Rafael para el 21 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para San Rafael para el 21 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 21 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 20 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:15 y se pone a las 20:08.

Pronóstico del tiempo en San Rafael para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. El PJ en la montaña rusa: la advertencia de Massa, la definición de Máximo y la incredulidad de Kicillof
    1

    El peronismo bonaerense en la montaña rusa: la advertencia de Massa, la definición de Máximo y la incredulidad de Kicillof

  2. Clementine Vaughn, la hija de Claudia Schiffer, un clon de su madre a sus 21 años
    2

    Clementine Vaughn, la hija de Claudia Schiffer, un clon de su madre a sus 21 años

  3. Un emisario del Gobierno negocia en secreto con damnificados por $LIBRA para desactivar el caso
    3

    Un emisario del Gobierno negocia en secreto con damnificados por $LIBRA para desactivar el caso

  4. Tras la destitución, Dalma y Gianinna Maradona pidieron la detención de Julieta Makintach
    4

    Tras la destitución, Dalma y Gianinna Maradona pidieron la detención de Julieta Makintach

Cargando banners ...