Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de octubre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 26 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 7 y 19; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 26 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael se presentaría sin lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 44 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:39 y se pone a las 19:56.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará chaparrones y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del N a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.
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