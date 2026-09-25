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Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 26 de septiembre, la temperatura rondará entre 9 y 25; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para San Rafael para el 26 de septiembre
El pronóstico del tiempo para San Rafael para el 26 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 26 de septiembre el cielo estará None algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael se presentaría sin lluvias, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 27 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:18 y se pone a las 19:31.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado con bruma y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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