Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de agosto de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 27 de agosto el cielo estará con tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del o correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 55 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 08:00 y se pone a las 19:10.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector n tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del n a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.

Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.

Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico

En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.

Evitar circular por calles inundadas o afectadas.

Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.

Evitar circular por calles inundadas o afectadas.

En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta: