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Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 28 de agosto, la temperatura rondará entre 6 y 17; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para San Rafael para el 28 de agosto
El pronóstico del tiempo para San Rafael para el 28 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 28 de agosto el cielo estará None parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael se presentaría sin lluvias, y los vientos del no correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 48 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:58 y se pone a las 19:11.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector so tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

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