Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 3 de octubre el cielo estará None parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 35 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:08 y se pone a las 19:37.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector no tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del n a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.