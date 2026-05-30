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Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 31 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 31 de mayo, la temperatura rondará entre 7 y 21; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para San Rafael para el 31 de mayo
El pronóstico del tiempo para San Rafael para el 31 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 31 de mayo el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 51 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 08:16 y se pone a las 18:30.

Pronóstico del tiempo en San Rafael para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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