Avanza un bloqueo atmosférico de 48 horas que traerá nieblas, nubosidad y lluvias: las zonas afectadas

El fenómeno afectará principalmente al centro y sur del país; el SMN mantiene alertas por reducción de visibilidad y complicaciones para circular
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Un bloqueo atmosférico persistente comenzará a dominar las condiciones meteorológicas en gran parte del país durante las próximas 48 horas y provocará un escenario marcado por nieblas densas, abundante nubosidad y lluvias aisladas en distintas regiones, especialmente en la Patagonia y el centro del territorio nacional.
El fenómeno coincidirá además con la continuidad de la alerta violeta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por bancos de niebla y reducción de visibilidad en sectores de la provincia y la ciudad de Buenos Aires, donde ya se registraron complicaciones en rutas, accesos y servicios de transporte.
Según detalló el sitio especializado Meteored, la circulación atmosférica sobre la Patagonia comenzará a mostrar algunos cambios durante la segunda mitad de la semana, aunque el patrón dominante de bloqueo seguirá condicionando la evolución del tiempo y favorecerá la persistencia de nubosidad, humedad y nieblas frecuentes.
Qué es un bloqueo atmosférico y cómo impactará
El escenario estará marcado por la combinación de un sistema de baja presión ubicado frente a la costa chilena y una fuerte área de alta presión sobre el Atlántico. Esa configuración impedirá el avance normal de los sistemas meteorológicos y generará condiciones estables durante varios días.
Como consecuencia, se espera la formación reiterada de bancos de niebla, especialmente en las primeras horas del día y durante la noche, además de una importante cobertura nubosa sobre amplias zonas del país.
En la Patagonia, el ingreso de un frente cálido aportará humedad y nubosidad persistente, aunque las precipitaciones en territorio argentino serán escasas y dispersas. Los sectores más afectados por lluvias aisladas serían el sur de Chubut y áreas del centro y norte de Santa Cruz.
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Las zonas más afectadas por la niebla
Mientras tanto, el SMN mantiene vigente una alerta violeta por niebla para sectores del AMBA y distintas áreas de la provincia de Buenos Aires, donde la visibilidad se redujo considerablemente durante los últimos días.
Las consecuencias del fenómeno ya comenzaron a sentirse en rutas y accesos clave. Un video captado por el drone de LN+ mostró al puente Zárate-Brazo Largo prácticamente cubierto por una densa capa de niebla, con gran parte de la estructura oculta por completo.
La advertencia del organismo meteorológico implica fenómenos que pueden generar inconvenientes o dificultades en actividades cotidianas, especialmente en el tránsito terrestre, aéreo y fluvial.
Qué recomienda el SMN ante la alerta violeta
Frente a este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional recomendó evitar desplazamientos innecesarios y extremar las precauciones al conducir.
Entre las principales medidas preventivas, el organismo aconsejó:
- Circular a velocidad reducida.
- Mantener una distancia prudente entre vehículos.
- Utilizar luces bajas y antiniebla.
- Evitar maniobras bruscas o adelantamientos.
- Consultar el estado de rutas y servicios antes de viajar.
En la misma línea, desde el Ministerio de Transporte bonaerense pidieron no detenerse sobre banquinas o calzadas y verificar el estado general de los vehículos antes de salir a la ruta.
Hasta cuándo seguirá el fenómeno
De acuerdo con las previsiones meteorológicas, el bloqueo atmosférico persistirá al menos durante las próximas 48 horas, por lo que las condiciones de humedad, nubosidad y niebla podrían mantenerse hasta el cierre de la semana en buena parte del país.
En paralelo, el SMN también emitió alertas amarillas por nevadas y fuertes vientos en distintas regiones cordilleranas y del sur argentino, en un contexto de inestabilidad que continuará afectando especialmente a la Patagonia.
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