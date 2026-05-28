Avanza un bloqueo atmosférico de 48 horas que traerá nieblas, nubosidad y lluvias: las zonas afectadas

Un bloqueo atmosférico persistente comenzará a dominar las condiciones meteorológicas en gran parte del país durante las próximas 48 horas y provocará un escenario marcado por nieblas densas, abundante nubosidad y lluvias aisladas en distintas regiones, especialmente en la Patagonia y el centro del territorio nacional.

El fenómeno coincidirá además con la continuidad de la alerta violeta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por bancos de niebla y reducción de visibilidad en sectores de la provincia y la ciudad de Buenos Aires, donde ya se registraron complicaciones en rutas, accesos y servicios de transporte.

Según detalló el sitio especializado Meteored, la circulación atmosférica sobre la Patagonia comenzará a mostrar algunos cambios durante la segunda mitad de la semana, aunque el patrón dominante de bloqueo seguirá condicionando la evolución del tiempo y favorecerá la persistencia de nubosidad, humedad y nieblas frecuentes.

Alerta violeta por niebla en el AMBA

Qué es un bloqueo atmosférico y cómo impactará

El escenario estará marcado por la combinación de un sistema de baja presión ubicado frente a la costa chilena y una fuerte área de alta presión sobre el Atlántico. Esa configuración impedirá el avance normal de los sistemas meteorológicos y generará condiciones estables durante varios días.

Como consecuencia, se espera la formación reiterada de bancos de niebla, especialmente en las primeras horas del día y durante la noche, además de una importante cobertura nubosa sobre amplias zonas del país.

En la Patagonia, el ingreso de un frente cálido aportará humedad y nubosidad persistente, aunque las precipitaciones en territorio argentino serán escasas y dispersas. Los sectores más afectados por lluvias aisladas serían el sur de Chubut y áreas del centro y norte de Santa Cruz.

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🌫️ En estos días con advertencia por niebla es muy importante que sigas las recomendaciones que vas a encontrar al final del video.



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Las zonas más afectadas por la niebla

Mientras tanto, el SMN mantiene vigente una alerta violeta por niebla para sectores del AMBA y distintas áreas de la provincia de Buenos Aires, donde la visibilidad se redujo considerablemente durante los últimos días.

Las consecuencias del fenómeno ya comenzaron a sentirse en rutas y accesos clave. Un video captado por el drone de LN+ mostró al puente Zárate-Brazo Largo prácticamente cubierto por una densa capa de niebla, con gran parte de la estructura oculta por completo.

La advertencia del organismo meteorológico implica fenómenos que pueden generar inconvenientes o dificultades en actividades cotidianas, especialmente en el tránsito terrestre, aéreo y fluvial.

Las imágenes que captó el drone de LN+ arriba del puente Zárate-Brazo Largo

Qué recomienda el SMN ante la alerta violeta

Frente a este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional recomendó evitar desplazamientos innecesarios y extremar las precauciones al conducir.

Entre las principales medidas preventivas, el organismo aconsejó:

Circular a velocidad reducida.

Mantener una distancia prudente entre vehículos.

Utilizar luces bajas y antiniebla.

Evitar maniobras bruscas o adelantamientos.

Consultar el estado de rutas y servicios antes de viajar.

En la misma línea, desde el Ministerio de Transporte bonaerense pidieron no detenerse sobre banquinas o calzadas y verificar el estado general de los vehículos antes de salir a la ruta.

Expertos recomiendan utilizar las luces bajas en días de niebla Shutterstock

Hasta cuándo seguirá el fenómeno

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, el bloqueo atmosférico persistirá al menos durante las próximas 48 horas, por lo que las condiciones de humedad, nubosidad y niebla podrían mantenerse hasta el cierre de la semana en buena parte del país.

En paralelo, el SMN también emitió alertas amarillas por nevadas y fuertes vientos en distintas regiones cordilleranas y del sur argentino, en un contexto de inestabilidad que continuará afectando especialmente a la Patagonia.