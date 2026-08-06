Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de agosto de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 6 de agosto el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 32 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 08:22 y se pone a las 18:56.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 6 grados, mientras que los vientos serán del so a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.