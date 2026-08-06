LA NACION

Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 6 de agosto, la temperatura rondará entre 6 y 13; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 6 de agosto el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 32 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 08:22 y se pone a las 18:56.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 6 grados, mientras que los vientos serán del so a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

LA NACION
Más leídas
  1. La anécdota de Facundo Medina con un mecánico que criticó a la selección sin saber quién era
    1

    La anécdota de Facundo Medina con un mecánico que criticó a la selección sin saber quién era: “Unos vendepatria”

  2. Qué dijo Messi cuando le preguntaron si su hijo Thiago dejaría Inter Miami para jugar en Barcelona
    2

    Qué respondió Messi cuando le preguntaron si su hijo Thiago dejaría Inter Miami para jugar en Barcelona

  3. La divertida reflexión de Almeyda sobre Messi antes de enfrentarlo por la Leagues Cup
    3

    Matías Almeyda, antes de enfrentar a Lionel Messi: “¿No tenía ganas de quedarse de vacaciones un poco más?"

  4. Una bienvenida inesperada: en Italia ovacionaron a Mastantuono, que busca sumar minutos (y goles)
    4

    El caluroso recibimiento a Franco Mastantuono en Italia: jugará en la Fiorentina