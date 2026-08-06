Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de agosto de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 7 de agosto el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 4 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael se presentaría sin lluvias, y los vientos del o correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 32 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:22 y se pone a las 18:56.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector no tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del no a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta: