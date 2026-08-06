Es hija de una estrella del cine, usó el arte para sanar las pérdidas más dolorosas y hoy sigue el legado familiar

Cuando era pequeña, Ella Bleu reunía a toda su familia frente al pequeño escenario que tenía en su casa para que fueran el público de las obras que ella y sus amigas montaban. Y es que, como digna hija de John Travolta y Kelly Preston, el arte corre por sus venas y jamás visualizó un futuro en el que no fuera artista. Hizo su debut como actriz a los siete años al lado de sus padres y, aunque se animó a lanzarse como cantante solista con disco y todo, descubrió que lo que realmente amaba era actuar frente a una cámara. Este fue el lugar que justamente eligió para refugiarse frente a las inimaginables pérdidas que golpearon a su familia. Hoy, a los 26 años, busca consolidarse en Hollywood siguiendo el legado familiar.

Nacida el 2 de abril del 2000 en Los Ángeles, California, Ella Bleu es la segunda hija del matrimonio que conformaron Travolta y Preston en 1991. Se crio entre sets de filmación y viajes por el mundo y, aunque sus padres siempre buscaron resguardar tanto su privacidad como la de su hermano mayor, Jett, nacido el 13 de abril de 1992, fue inevitable que le picara el bichito de Hollywood. “Desde que era muy pequeña, me gustó actuar, cantar, bailar y montar espectáculos en casa para mi familia y amigos. En nuestra casa de Maine tenemos un pequeño escenario con una cortina roja y mis amigas y yo actuábamos allí... Hacíamos de todo, desde Hulk hasta espectáculos navideños, y un año todas interpretamos a diferentes ‘Amas de casa de Maine’”, sostuvo en diálogo con People.

Ella Bleu tiene 26 años, es actriz, cantante y modelo (Foto: Instagram @ella.bleu)

En 2009 estrenó su primera película, la comedia de Disney Old Dogs, coprotagonizada por su padre y Robbie Williams y con la participación especial de su madre. Si bien debía ser un momento de pleno disfrute para la familia, lo cierto es que llegó en el medio de un duelo.

Ella debutó en cine a los siete años junto a sus padres y Robbie Williams en la película de Disney Old Dogs (Foto: IMDb)

Once meses antes, el 2 de enero, Jett Travolta murió a los 16 años durante unas vacaciones en la isla Gran Bahama. Sufrió un ataque de epilepsia en una habitación del complejo Old Bahama Bay, golpeándose la cabeza contra la bañera del baño. A pesar de los intentos de los médicos para reanimarlo, el daño era demasiado extenso. “Fue lo peor que me pasó en la vida”, dijo el actor durante una entrevista en el Theatre Royal Drury Lane de Londres cinco años después. Tras la muerte de Jett, los actores crearon la Fundación Jett Travolta para ayudar a niños con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.

Ella es la segunda hija del matrimonio que conformaron Kelly Preston y John Travolta (Foto: Instagram @ella.bleu)

La familia Travolta se sostuvo ante la adversidad. Se refugiaron en la cienciología, religión a la que el actor se unió en los setenta, y el 23 de noviembre de 2010 nació Benjamin, quien le dio a la casa “un espíritu y un propósito renovado”. John y Kelly decidieron bajar un poco la exposición, reducir su tiempo en pantalla y enfocarse en sus hijos. En ese contexto, Ella, de a poco, empezó a abrirse paso como modelo y afirmándose como actriz. En 2019 tuvo su segunda experiencia cinematográfica en The Poison Rose, un thriller de acción coprotagonizado por su progenitor, Morgan Freeman, Brendan Fraser y Famke Janssen.

“Cuando tengo alguna duda, mis padres me dan los mejores consejos, y eso es increíble... ¡Me encanta que sea una especie de negocio familiar!”, sostuvo la joven y agregó: “Hiciera lo que hiciera, me habrían apoyado. Pero están muy orgullosos de mí por actuar... ¡Y eso me llena de orgullo a mí también!”.

Ella Bleu junto a sus padres y su hermano menor, Benjamin (Foto: Instagram @johntravolta)

Sin embargo, mientras parecía que su carrera iba a despegar y que su familia se recomponía luego de años difíciles, la joven se vio una vez más cara a cara con la muerte. A su madre le diagnosticaron cáncer de mama y falleció el 12 de julio de 2020 a los 57 años. “Nunca conocí a nadie tan valiente, fuerte, hermosa y cariñosa como vos. Cualquiera que haya tenido la suerte de conocerte o de estar cerca de vos coincidirá en que irradiás un brillo y una luz que nunca se apagan, y que hacés que quienes te rodean se sientan felices al instante”, expresó Ella en sus redes sociales un día después del fallecimiento de Kelly. “Gracias por estar a mi lado pase lo que pase. Gracias por tu amor, por tu ayuda y por hacer de este mundo un lugar mejor. Hiciste que la vida sea maravillosa y sé que seguirás haciéndolo siempre. Te quiero muchísimo, mamá”, sentenció.

Su debut musical y el homenaje a su madre

Si bien desde una temprana edad Ella descubrió su pasión por el canto, la danza y la actuación, durante la pandemia empezó a enfocarse en la música. Con guitarra en mano componía sus propias canciones y su padre le sugirió que tenía que terminar las letras porque había algo prometedor en ellas. Decidió oficiar de productor y fue así como, bajo el nombre de Elle Bleu y tras lanzar en 2022 su primer sencillo “Dizzy”, en 2024 presentó su primer EP titulado Colors of Love con seis canciones, una de ellas dedicada a su madre.

"Little Bird", la canción que Ella Bleu le dedicó a su madre Kelly Preston

“Era algo que quería comunicar y en lo que llevaba muchos años pensando. Es un mensaje puro que quería darle a mi mamá de bebé pájaro a mamá pájaro”, explicó en Today sobre “Little Bird” (Pajarito). El videoclip es justamente una recopilación de videos caseros de distintos momentos familiares que consiguió a través de miembros de su familia y también de fanáticos de sus padres. “Hubo muchas lágrimas, pero de felicidad”, admitió sobre lo que sintió al ver las imágenes, muchas de las cuales eran inéditas para ella. “Quería que fuera un momento de celebración para ella”, aseveró.

El trabajo al lado de su padre y el deseo de consolidarse en Hollywood

Durante los últimos dos años, la joven le puso pausa a su carrera musical y se enfocó en el modelaje y principalmente en la actuación. A principios de este año estrenó Alicia in Wonderland, una adaptación de la directora griega Daniela Amavia del clásico literario, y Propeller: One-Way Night Coach, escrita y dirigida por su padre, basada en la novela homónima que él mismo publicó en 1997, inspirada en su propia pasión por la aviación.

Este año, la actriz se lució en Propeller: One-Way Night Coach, película dirigida y escrita por su padre (Foto: Instagram @ella.bleu)

Coprotagonizada por Kelly Eviston-Quinnett y Clark Shotwell y con la participación esencial de Ellen Travolta, hermana del actor, la película de Apple TV+ gira alrededor de Jeff, un entusiasta niño de ocho años fascinado con los aviones que emprende junto a su madre un revelador viaje con destino a Hollywood.

John Travolta y Ella Bleu Travolta presentaron Propeller: One-Way Night Coach en el festival de Cine de Cannes SAMEER AL-DOUMY - AFP

“Es un director increíble y estoy muy orgullosa de él. Crecí escuchando todas estas historias, por lo que estoy familiarizada con ellas, pero verlas cobrar vida es muy especial”, expresó Ella en diálogo con Entertainment Tonight. “Es un director increíble y estoy muy orgullosa de él”, reflexionó respecto a su padre. La película se estrenó en el Festival de Cine de Cannes, donde el protagonista de Pulp Fiction fue reconocido con la Palma de Oro. Ella lo acompañó en la alfombra roja y describió la experiencia como una suerte de “círculo completo”, puesto que la primera vez que asistió lo hizo acompañada por sus padres y hermano.

A diferencia de otros “nepo babys”, Ella Bleu suele compartir orgullosa en su cuenta de Instagram, donde acumula 750.000 seguidores, imágenes que evidencian su linaje familiar. Orgullosa de su apellido, de su historia y de sus padres, tiene en claro que quiere seguir abriéndose paso en la industria cinematográfica con nombre propio, pero sin renegar del peso de su apellido.