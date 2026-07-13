LA NACION

Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 14 de julio, la temperatura rondará entre 5 y 21; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Oberá para el 14 de julio
El pronóstico del tiempo para Oberá para el 14 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 14 de julio el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 5 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 71 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:30 y se pone a las 18:03.

Pronóstico del tiempo en Oberá para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:

  • Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
  • Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
  • Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
  • Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
  • Mantenerse informado por las autoridades.
LA NACION
Más leídas
  1. El día que Scaloni se peleó con Beckham en la cancha
    1

    El día que Scaloni se peleó con Beckham en la cancha

  2. La fea experiencia de una chica que se fue a vivir a un conventillo en Brasil para no pasar hambre
    2

    A los 14 se fue con su familia a cosechar tomates a Brasil y perdió un año de clases: “Fue una experiencia fea”

  3. El método que creó para conquistar a la audiencia ahora es un problema sin solución
    3

    La encrucijada de Netflix: el método que creó para conquistar a la audiencia ahora es un problema sin solución

  4. La líder argentina detrás del estudio que logró prevenir en un 55% la demencia explica por qué los resultados son un hito
    4

    La líder argentina detrás del estudio que logró prevenir en un 55% la demencia en adultos mayores explica por qué los resultados son un hito