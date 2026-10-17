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Clima en Posadas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 18 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 13 y 24; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Posadas para el 18 de octubre
El pronóstico del tiempo para Posadas para el 18 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Posadas, indica que hoy 18 de octubre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Posadas se presentaría sin lluvias, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 51 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:05 y se pone a las 18:52.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

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Pronóstico del tiempoNotas servicios clima
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