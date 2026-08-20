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Clima en Posadas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 21 de agosto, la temperatura rondará entre 9 y 21; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Posadas para el 21 de agosto
El pronóstico del tiempo para Posadas para el 21 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Posadas, indica que hoy 21 de agosto el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Posadas se presentaría sin lluvias, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 78 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:09 y se pone a las 18:24.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None algo nublado y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del so a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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