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Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 17 de julio, la temperatura rondará entre 6 y 13; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 17 de julio
El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 17 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 17 de julio el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 82 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:47 y se pone a las 18:30.

Pronóstico del tiempo en Neuquén para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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