Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de julio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 17 de julio, la temperatura rondará entre 6 y 13; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 17 de julio el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 82 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:47 y se pone a las 18:30.
Pronóstico del tiempo en Neuquén para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.
A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..