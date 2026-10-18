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Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 19 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 10 y 20; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 19 de octubre
El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 19 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 19 de octubre el cielo estará cubierto con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:41 y se pone a las 19:53.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará lluvias y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del N a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.

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Pronóstico del tiempoNotas servicios clima
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