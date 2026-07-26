LA NACION

Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 26 de julio, la temperatura rondará entre 6 y 12; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 26 de julio
El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 26 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 26 de julio el cielo estará con lluvias fuertes por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 65 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.

El sol sale a las 08:40 y se pone a las 18:38.

Pronóstico del tiempo en Neuquén para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
  • En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. Jorge Tartaglione, médico, sobre el uso del microondas: “Hay que tratar de no meter cosas de plástico porque tienen microplásticos que impactan en nuestro organismo”
    1

    Jorge Tartaglione, médico, sobre el uso del microondas: “Hay que tratar de no meter cosas de plástico porque tienen microplásticos que impactan en nuestro organismo”

  2. El análisis de The Guardian sobre el viaje de Milei a Brasil y su liderazgo en la región
    2

    The Guardian calificó a Milei como “representante de Trump” y cuestionó su liderazgo en la región: “No es el que manda”

  3. Kelci Rose mostró el regalo personalizado que le hizo Messi a sus compañeros de la selección argentina
    3

    Kelci Rose, la novia de Marcos Senesi, mostró el regalo personalizado que le hizo Messi a sus compañeros de la selección

  4. El polifacético artista argentino que mantuvo viva la memoria
    4

    Murió Juan Carlos Distéfano, el polifacético artista argentino que mantuvo viva la memoria