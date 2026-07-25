El penal de Barracas Central a River que el árbitro y el VAR no cobraron en el Monumental

Barracas Central dio el batacazo y consiguió el primer triunfo de su historia ante River en el Monumental. Fue 1-0 con gol de Gonzalo Morales -formado en Boca- a los 21 minutos de un partido que tuvo una jugada muy polémica: una infracción de Rafael Barrios a Lautaro Pereyra, del equipo millonario, sobre el final del primer tiempo. Ni el árbitro, Nazareno Arasa, ni sus asistentes de VAR, vieron nada ilícito en el contacto del defensor barraqueño.

Sobre el final del primer tiempo, y con el marcador 1-0 favorable a Barracas Central, el estadio Monumental reclamó por un posible penal de Barrios a Pereyra. El juvenil millonario tiró la pelota larga y el lateral derecho del Guapo no quiso jugarla. Empujó a su rival, perdiendo de vista el balón, que se fue por la línea de fondo. Hubo una tímida protesta de Pereyra y sus compañeros se unieron en el clamor por la pena máxima. Nazareno Arasa, el árbitro, hizo caso omiso al pedido de los jugadores -e hinchas- locales. El VAR, en silencio.

En el edificio VAR de Ezeiza, ni Pablo Echavarría ni Mariana De Almeida juzgaron infracción del futbolista de Barracas Central, el equipo de Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de la AFA. Por lo tanto, no llamaron a Arasa para que corrigiera su fallo. Por más que algunos futbolistas de River se le acercaron al árbitro principal para que examinara la jugada, Arasa dio continuidad, pese a la evidente falta del defensor visitante. E instantes más tarde concluyó la primera parte.

¿ERA PENAL PARA RIVER?

Pereyra regateó para ingresar al área y fue empujado por Barrios, el equipo completo pidió penal



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El gol bien anulado a River

Cinco minutos antes del penal reclamado por River, el equipo millonario había llegado al empate. Tras un centro de Lautaro Pereyra -el más punzante de los hoy dirigidos por Ariel Broggi-, Lucas Martínez Quarta cabeceó al gol. Nada pudo hacer el arquero del Guapo, Marcelo Miño.

Sin embargo, aquella vez sí llamaron los asistentes tecnológicos. Para Echavarría & De Almeida, el defensor de River estaba adelantado cuando convirtió el gol del 1-1 parcial. Le avisaron a Arasa, quien comunicó el offside del jugador millonario. “Luego del chequeo VAR, informo que el jugador número 28 del club River Plate está en posición de fuera de juego. Decisión final: tiro libre indirecto”. En rigor, no hubo revisión a pie de campo porque se trata de una jugada factual, determinada por las líneas trazadas, y no sujetas a la interpretación. Las imágenes demuestran que el VAR acertó, y que el gol de River no debía subir al marcador.

¡RIVER LO EMPATÓ, EL VAR LO ANULÓ!



Martínez Quarta ponía el empate transitorío, pero el VAR lo anuló por fuera de juego.



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El error de River en el gol de Barracas

A los 21 minutos del primer tiempo, River no pudo frenar el intento de Rodrigo Insua. El lateral izquierdo se metió en el área con pelota y tiró un centro a media altura. Santiago Beltrán, sorprendido por la velocidad de la pelota, alcanzó a desviarla. Pero el balón derivó al medio del área, donde no había defensores millonarios. Gonzalo Morales -formado en Boca-, remató de primera, de zurda. Marcos Acuña hizo todo lo que pudo para desviar la pelota, pero el disparo del 9 barraqueño estuvo muy bien colocado. Fue el 1-0 del Guapo en el Monumental.

¡BARRACAS DA LA SORPRESA Y SE ADELANTA EN EL MARCADOR!



Morales aprovechó el rebote y pone el primer del partido.



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“Hey... lo único que te voy a decir es que... dos penales. ¡Por lo menos uno me tenías que haber cobrado", le reclamó Otamendi, capitán millonario, al árbitro Arasa. Luego, el defensor protestó por las veces que el arquero barraqueño, Marcelo Miño, hizo tiempo con la pelota. El referí dio sus explicaciones. Y Otamendi, que hace seis días jugó la final de la Copa del Mundo con la Argentina, enfiló hacia los vestuarios mascullando bronca. Debutó en el Monumental, portó el brazalete de capitán, pero su equipo perdió 1-0 con Barracas Central.