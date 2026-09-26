Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 27 de septiembre, la temperatura rondará entre 12 y 21; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 27 de septiembre
El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 27 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 27 de septiembre el cielo estará None parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 32 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:15 y se pone a las 19:32.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None nublado con lluvia débil y los vientos del sector so tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del so a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

LA NACION
Más leídas
  1. La increíble historia de la partera que los vendía al precio de un departamento
    1

    “Era un supermercado de bebés”. La increíble historia de la partera que los vendía al precio de un departamento

  2. El inédito geoglifo que pudo ser un centro ceremonial e intriga a los arqueólogos
    2

    En el corazón de los Andes: el inédito geoglifo que pudo ser un centro ceremonial e intriga a los arqueólogos

  3. Contexto internacional y malas noticias locales: las razones de la suba del riesgo país
    3

    Contexto internacional desfavorable y malas noticias locales: por qué el riesgo país subió por encima de los 600 puntos

  4. Un productor agropecuario fue condenado a cinco años de prisión por un choque en el que murió toda una familia
    4

    Un productor agropecuario fue condenado a cinco años de prisión por un choque en el que murió toda una familia