Un productor agropecuario fue condenado a cinco años de prisión por un choque en el que murió toda una familia

Un productor agropecuario fue condenado a cinco años de prisión al ser considerado culpable de una mortal colisión registrada en 2022, en la ruta provincial 29, en los alrededores de la localidad bonaerense de General Belgrano. En ese siniestro, Eduardo Owen Cavanagh conducía una camioneta Toyota que impactó contra el Renault Clio en el que viajaban Cristian Onieva, de 46 años; Ruth Figueroa, de 29; Guillermo Martínez, de 36; Agustina Meza, de 4, y Felipe Martínez, de 2. Todos los ocupantes del vehículo fallecieron en ese choque. El veredicto fue resuelto por el tribunal de Dolores.

Cavanagh llegó al juicio acusado de homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo automotor y por la cantidad de víctimas fatales. La investigación atravesó apelaciones y distintos planteos que fueron demorando la llegada del expediente al debate oral. Para los familiares de ls víctimas, cada una de esas instancias significó prolongar una espera que ya estaba marcada por una tragedia difícil de asimilar.

Las víctimas se dirigían hacia Ayacucho cuando, según la hipótesis sostenida en la causa, la Toyota Hilux conducida por Cavanagh se cruzó de carril y chocó de frente contra el automóvil familiar .

La violencia del impacto provocó la muerte de los cinco ocupantes del Clio. El empresario sobrevivió al choque y sus dos hijos, que viajaban en la parte trasera de la camioneta, sufrieron heridas leves.

El condenado seguirá en libertad hasta que la sentencia quede firme, de acuerdo con el veredicto que emitió el Juzgado en lo Correccional N° 2 de Dolores