Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 3 de octubre el cielo estará None parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén se presentaría sin lluvias, y los vientos del o correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 52 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:05 y se pone a las 19:38.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None ventoso y los vientos del sector o tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del so a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.