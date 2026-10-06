Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de octubre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 7 de octubre, la temperatura rondará entre 8 y 11; la probabilidad de lluvias rondará entre 70 y 100 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 7 de octubre el cielo estará con lluvias fuertes por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén presenta una probabilidad de lluvia de entre 70 y 100 por ciento, y los vientos del e correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 86 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.
El sol sale a las 06:59 y se pone a las 19:41.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.
A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 70 y 100 por ciento para esta franja del día.
Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas
Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:
- Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
- Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
- En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
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